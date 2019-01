Nach Havarie: Zahlreiche Ladungsreste auf Borkum angespült

Borkum (dpa) - Nach der Havarie der «MSC Zoe» in der Nordsee sind am Samstag auf Borkum zahlreiche Ladungsreste eingesammelt worden. «Darunter sind Fernseher, Matratzenschoner, Spielzeug und Fahrradteile», sagte ein Sprecher des Havariekommando am Samstagabend. Rund 200 Menschen hätten dabei geholfen, den Strand auf einer Länge von 15 Kilometern von rund 23 Kubikmetern Ladung zu säubern. Das entspreche etwa der Füllung eines Lastwagens, erklärte der Sprecher weiter.