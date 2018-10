Nach Mord an Moderatorin: Festgenommener nicht tatverdächtig

Sofia (dpa) - In Bulgarien haben die Ermittler im Fall der ermordeten Moderatorin Wiktorija Marinowa einen festgenommenen Rumänen wieder freigelassen. Der Mann sei vorerst doch nicht tatverdächtig, hieß es. Sein Alibi werde geprüft, sagte der regionale Polizeichef in der Stadt Russe einem Bericht des bulgarischen Staatsradios zufolge. Die Leiche der Moderatorin war am Samstag in einem Park entdeckt worden. Marinowa war dort joggen. Sie hatte in der letzten Ausgabe ihrer Sendung zwei Investigativjournalisten zu Gast.