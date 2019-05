Nahles will sich vorzeitig in Fraktion zur Neuwahl stellen

Berlin (dpa) - Nach den jüngsten Wahl-Desastern für die SPD will sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Sie schlage den Gremien ihrer Fraktion eine vorgezogene Abstimmung schon in der kommenden Woche vor, sagte Nahles im ZDF. «Wenn ich da herausgefordert werde, dann gehe ich mit offenem Visier vor», sagte Nahles. «Deswegen bin ich bereit, jetzt Klarheit zu schaffen.» Die Wahl soll in der regulären Fraktionssitzung am kommenden Dienstag stattfinden. Wer antreten werde, wisse sie nicht.