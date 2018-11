Nasa-Roboter «InSight» auf dem Mars gelandet

Washington (dpa) - Der Nasa-Roboter «InSight» ist auf dem Mars gelandet. Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise setzte der Lander nördlich des Mars-Äquators auf, teilt die Nasa mit. Ob der Roboter voll funktionsfähig ist, ist noch nicht klar. Nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre wurde der Roboter mithilfe von Bremsraketen und einem Fallschirm in einem äußerst komplizierten Manöver abgesenkt. Der 360 Kilogramm schwere «InSight»-Roboter soll den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen.