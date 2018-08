Noch keine neue Suche nach vermisstem Tengelmann-Chef

Anzeige

Zermatt (dpa) - Eine neue Suche nach dem seit April in der Schweiz vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub könnte sich bis Ende September oder Oktober verzögern. Weil es im vergangenen Winter so heftig geschneit hat, liegt der Schnee oberhalb von Zermatt am Matterhorn weiterhin meterdick, wie der Zermatter Rettungschef Anjan Truffer der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine neue Suche vor September sei aussichtslos. Haub war von einem Training am Klein Matterhorn für das härteste Tourenskirennen in den Alpen nicht zurückgekehrt. Die Suche blieb ergebnislos.