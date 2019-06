Nötigung zum Sex: «Guru» in New York schuldig gesprochen

New York (dpa) - Ein 58 Jahre alter Mann ist vor Gericht in New York schuldig gesprochen worden, als «Guru» einer kultartigen Vereinigung teilweise minderjährige Frauen zum Sex genötigt zu haben. Eine Jury aus zwölf Menschen kam nach nur rund fünfstündigen Beratungen zu dem Schluss, dass der Chef der Vereinigung mit dem Namen Nxivm im Norden des Bundesstaats New York Drohungen und Demütigungen benutzte, um sich die Frauen gefügig zu machen. Der selbst ernannte Guru hatte alle Vorwürfe bestritten.