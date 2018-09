Nordkorea will Atomanlagen schließen

Pjöngjang (dpa) - In die Diskussion um atomare Abrüstung Nordkoreas kommt Bewegung. Auf einem Gipfel mit Südkoreas Präsident Moon Jae In in Pjöngjang sagte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach südkoreanischen Angaben zu, seine wichtigste Atomanlage zu schließen, wenn die USA im Gegenzug auch zu einem Entgegenkommen bereit seien Als konkrete Maßnahme kündigte Moon in Pjöngjang an, dass Nordkorea eine Testanlage für Raketenantriebe und die dortige Startrampe unter Aufsicht internationaler Inspekteure abbauen wolle.