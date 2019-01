New York (dpa) - Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gefeiert. Die Texaner besiegten die letztplatzierten New York Knicks 114:90. Bei seinem vielleicht letzten Auftritt im New Yorker Madison Square Garden überzeugte der 40-jährige Würzburger mit einer neuen Saisonbestleistung von 14 Punkten.