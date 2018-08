Phil Collins: Genesis-Reunion mit Sohn am Schlagzeug?

Anzeige

London (dpa) - Der britische Popmusiker Phil Collins hält ein Comeback seiner Band Genesis für möglich - allerdings nur bei einer personellen Änderung: Sein Sohn Nicholas sollte dann seinen früheren Platz am Schlagzeug einnehmen. Er selbst könne diese Rolle nicht mehr übernehmen, sagte Collins, der wegen eines Nervenschadens die Schlägel nicht mehr fest in der Hand halten kann, der Musikzeitschrift «Rolling Stone». Neu wäre diese Konstellation nicht: Bei Collins' aktueller Solo-Tour «Not Dead Yet» singt der 67-Jährige und wird von Nicholas am Schlagzeug begleitet.