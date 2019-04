Polizei findet vermisste Kinder in Ratingen

Ratingen (dpa) - Zwei seit gestern Abend in Ratingen vermisste Kinder sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Sie wurden nach Zeugenhinweisen bei einer Suchaktion entdeckt. Die Ermittler gehen von einem freiwilligen Verschwinden des 14-jährigen Jungen und des 6-jährigen Mädchens aus. Über die genauen Hintergründe wisse man noch nichts, sagte ein Polizeisprecher. Die Kinder hatten gestern an einer Kleingartenanlage gespielt, ihre Eltern hatten sie gegen 20.00 Uhr nicht mehr gefunden und die Polizei alarmiert. Die hatte noch in der Nacht eine große Suchaktion gestartet.