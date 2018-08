Polizei hält Hunderte Demonstranten in Chemnitz auseinander

Chemnitz (dpa) - Am Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die Polizei versucht, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. Kurz nach einer Kundgebung gegen rechte Gewalt im Stadtpark von Chemnitz drängten Hunderte Demonstranten in Richtung einer Kundgebung der rechten Szene auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Geschätzt 1000 Menschen hatten sich dort versammelt. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei sperrten die Straße zwischen beiden Kundgebungen.