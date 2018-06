Präsident Putin begrüßt WM-Teams und Fußballfans in Russland

Moskau (dpa) - Wenige Tage vor dem Anpfiff der Fußball-

Weltmeisterschaft in Russland hat Präsident Wladimir Putin Mannschaften und Fans begrüßt. «Wir haben alles getan, damit sich unsere Gäste - Sportler, Experten und natürlich die Fans - in Russland wie zu Hause fühlen», sagte Putin in einem Video-Clip. Darin sprach er auf Russisch von einem Fest voller Leidenschaft und Emotionen. «Welcome to Russia» schloss er in dem Video auf Englisch.

