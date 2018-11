Prinz Harry und Meghan ziehen Anfang 2019 nach Windsor

London (dpa) - Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen um. Sie verlassen ihre Wohnung im Kensington-Palast in London und wohnen künftig in einem geräumigeren Haus in Windsor. Das Haus dort habe zehn Schlafzimmer und Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio, berichteten britische Boulevardzeitungen. Der Bau stammt aus dem 17. Jahrhundert. Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind. Der Umzug ist dem Kensington-Palast zufolge schon Anfang nächsten Jahres geplant.