Raser fahren in Heidelberg ihre Autos zu Schrott

Heidelberg (dpa) - Bei einem illegalen Autorennen in Heidelberg haben zwei Raser ihre Autos zu Schrott gefahren. Kurz vor dem Autobahnkreuz rasten die 23 und 25 Jahre alten Männer in der Nacht links und rechts an einem anderen Auto vorbei. Dabei verloren sie die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, krachten ineinander und schleuderten in die Leitplanke. Beide Raser kletterten unverletzt aus ihren schrottreifen Wagen. Der Schaden beträgt fast 100 000 Euro.