Saporischschja (dpa) - RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Fußball-Europa-League fest im Visier. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam im Playoff-Hinspiel bei Sorja Luhansk in der Ukraine zu einem torlosen Remis und hat damit gute Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag in Leipzig ausgetragen.