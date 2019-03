Regierung: Erste Ergebnisse der Heimatpolitik in zehn Jahren

Berlin (dpa) - Bis gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands geschaffen werden, kann es nach Ansicht der Bundesregierung noch viele Jahre dauern. «Wir werden hoffentlich in zehn Jahren erste spürbare Ergebnisse unserer Heimatpolitik in Form von gleichwertigeren Lebensverhältnissen in Deutschland sehen», sagte der für den Heimatbereich zuständige Innen-Staatssekretär Markus Kerber der «Bild am Sonntag». «Es hat in Deutschland über 30 Jahre keine Strukturpolitik gegeben. Deshalb kann man den Hebel dazu nicht von heute auf morgen umschalten.»