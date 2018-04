Anzeige

Dahme (dpa) - Auf der stürmischen Ostsee wird ein Angler vermisst. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften suchte in der Nacht nach dem Mann. Der 61-Jährige sei mit einem Schlauchboot am Donnerstagnachmittag bei Dahme im Kreis Ostholstein in See gestochen und nicht wiedergekommen, teilte die Polizei in Lübeck mit. Stunden nach Einbruch der Dunkelheit meldete seine Familie den erfahrenen Angler bei starkem Wellengang und Wind als vermisst.