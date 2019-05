Rewe will Lekkerland übernehmen

Köln (dpa) - Die Rewe-Gruppe will ihr Geschäft mit dem Snack unterwegs kräftig ausbauen. Dazu will der Kölner Handelsriese den Fachgroßhändler Lekkerland komplett übernehmen, wie beide Seiten mitteilten. Die Unterwegsversorgung und der Außerhaus-Verzehr gehörten zu den Bereichen mit den größten Wachstumschancen im Lebensmittelhandel, begründete Rewe den Kauf. Die Lekkerland-Gruppe beliefert in Deutschland und sechs anderen europäischen Ländern unter anderem Tankstellenshops, Kioske, Tabakwarengeschäfte und Schnellrestaurants.