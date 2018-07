Ryanair schweigt zu Streik-Details in der kommenden Woche

Anzeige

Dublin (dpa) - Der Billigflieger Ryanair will keine Details zu den streikbedingten Flugausfällen in der kommenden Woche nennen. «Wir schlüsseln diese Informationen nicht nach einzelnen Märkten oder Flughäfen auf», erklärte Unternehmenssprecher Robin Kiely auf Anfrage. Damit bleibt zunächst im Gesamtbild unklar, welche Flüge von und nach Deutschland wegen der Flugbegleiterstreiks am kommenden Mittwoch und Donnerstag gestrichen worden sind. Ryanair hat für beide Tage in seinem Europanetz jeweils 300 Flüge abgesagt, rund 12 Prozent des täglichen Angebots.