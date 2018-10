Schäfer-Gümbel bei Stimmabgabe «optimistisch»

Lich (dpa) - SPD-Sitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat seine Stimme für die hessische Landtagswahl abgegeben. Er sei nach wie vor optimistisch, sagte der Herausforderer von CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier. «Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass wirklich viel in Bewegung ist». Er glaube, dass die meisten Hessen wissen, dass es heute nicht um die große Koalition in Berlin gehe, sondern über mehr bezahlbaren Wohnraum oder modernere Schulen entschieden werden. Nach Umfragen drohen CDU und SPD Verluste von bis zu zehn Prozentpunkten. Den Grünen werden Gewinne vorhergesagt.