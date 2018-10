Schäfer-Gümbel: «Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht»

Berlin (dpa) - Die Vertrauenskrise der großen Koalition in Berlin hat nach Ansicht des hessischen SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel damit zu tun, dass die Bevölkerung zu wenig Ergebnisse sieht. «Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht», sagte Schäfer-Gümbel, der auch SPD-Bundesvize ist, im ZDF-«Morgenmagazin» mit Blick auf die stark gesunkenen Umfragewerte für Union und SPD. Am Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Laut dem ZDF-«Politbarometer» müssen CDU und SPD deutliche Verluste hinnehmen.