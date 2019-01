Schneemassen: Weiter angespannte Lage in den Alpen

Berlin (dpa) - In den Alpen bleibt die Lage wegen des Winterwetters angespannt. In drei oberbayerischen Landkreisen gilt inzwischen der Katastrophenfall. Am meisten Sorgen bereiten die Schneelasten auf den Dächern. Auch viele Züge fallen aus, auf Autobahnen gibt es lange Staus, Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und es kommt zu tragischen Vorfällen. In Aying bei München wurde ein neunjähriger Junge von einem umstürzenden Baum erschlagen. In der Schweiz krachte eine Lawine in ein Hotel und verletzte mehrere Menschen.