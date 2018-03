Anzeige

New York (dpa) - Ein herannahender Schneesturm hat an der Ostküste der USA bereits zu ersten Vorsichtsmaßnahmen geführt. Fluggesellschaften strichen mehr als 3100 Flüge, die für heute geplant waren, wie die US-Zeitung «USA Today» berichtete. In New York sollen heute alle öffentlichen Schulen geschlossen bleiben, wie Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter mitteilen ließ. Meteorologen erwarten für heute und morgen bis zu 40 Zentimeter Schnee.