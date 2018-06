Anzeige

Annapolis (dpa) - In einer Zeitungsredaktion in Annapolis nahe der US-Hauptstadt Washington sind mehrere Menschen erschossen worden. Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung «Capital Gazette», wie der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News sagte. Örtliche Medien berichteten von vier Toten.