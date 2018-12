Sechstes Ligaspiel in Frankreich wegen Demos abgesagt

Paris (dpa) - Vor dem Hintergrund erwarteter Demonstrationen der «Gelben Westen» ist mehr als die Hälfte aller am Wochenende angesetzten Erstliga-Spiele in Frankreich abgesagt worden. Auch die Partie zwischen Olympique Nimes und dem FC Nantes kann nicht wie geplant morgen stattfinden. Zuvor war unter anderem bereits das Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und Montpellier abgesagt worden. Grund ist wohl, dass die Polizei wegen der Demos die Einsatzkräfte an anderer Stelle braucht.