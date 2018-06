Seehofer: CSU hat kein Interesse, die Kanzlerin zu stürzen

Anzeige

Berlin (dpa) - Im Unionsstreit über die Asylpolitik legt es CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer nach eigenen Worten nicht auf eine totale Eskalation an. Niemand in der CSU habe Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die Unions-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen. Man wolle endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen, sagte er der «Bild am Sonntag». Kanzlerin Angela Merkel will eine europäische Lösung und plant laut «Bild»-Zeitung kurzfristig ein EU-Treffen zum Thema Asyl.