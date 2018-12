Sieg der Vernunft? Italien und EU legen Haushaltsstreit bei

Brüssel (dpa) - Italien und die EU-Kommission haben ihren Haushaltsstreit mit einem Kompromiss vorerst beigelegt. Die

Enigung sei nicht ideal, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis in Brüssel. Ein Defizitverfahren könne aber damit vermieden werden - vorausgesetzt, die italienischen Zugeständnisse würden umgesetzt. Die Regierung in Rom feierte die Lösung als Erfolg, obwohl sie für die Einigung mit Brüssel erhebliche Zugeständnisse machen musste. Gut

10 Milliarden Euro will sie 2019 nun weniger ausgeben als zuvor geplant.