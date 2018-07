Anzeige

Samara (dpa) - Rekordweltmeister Brasilien steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Russland. Die Seleçao setzte sich verdient mit 2:0 gegen Mexiko durch und trifft nun am Freitag in Kasan auf Belgien oder Japan. Superstar Neymar erzielte in der 51. Minute die Führung und bereitete in der 88. Minute das 2:0 durch Roberto Firmino vor.