«Sieg Heil»-Rufe: Polizei beendet Rechtsrock-Konzert in Sachsen

Ostritz (dpa) - Die Polizei hat ein rechtes Rockkonzert im ostsächsischen Ostritz vorzeitig beendet. Hunderte Männer und Frauen waren am Samstag in den kleinen Ort in der Oberlausitz gekommen, um zwei Bands der rechten Szene zu hören, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten bemerkten am späten Abend lautstarke «Sieg Heil»-Rufe aus der Halle. Als Verstärkung eintraf, beendete die Polizei das Konzert in der Nacht. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.