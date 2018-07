Simbabwe: Erste Wahl nach Ära Mugabe

Anzeige

Harare (dpa) - Die Bürger in Simbabwe haben einen neuen Staatschef gewählt: Es war die erste Abstimmung seit knapp vier Jahrzehnten, bei der der vom Militär gestürzte Langzeitpräsident Robert Mugabe nicht mehr zur Wahl stand. Dessen Nachfolger Emmerson Mnangagwa geht als Favorit ins Rennen, doch Oppositionsführer Nelson Chamisa liegt Umfragen zufolge dicht hinter ihm. Die Wahl verlief friedlich, an vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Erste Ergebnisse sollen am Wochenende bekanntgegeben werden.