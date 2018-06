Anzeige

Bürstadt (dpa) - Temperatursturz, sintflutartige Regenschauer, golfballgroße Hagelkörner - Gewitter mit heftigem Regen sind am Abend erneut über Süd- und Mitteldeutschland gezogen. In vielen Orten wurden Straßen überspült und Keller geflutet. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Mancherorts wurde der Bahnverkehr eingestellt. Ein Unwetter traf in Südhessen besonders den Kreis Bergstraße und dort den Ort Bürstadt. Dort standen einige Kellerwohnungen bis zu 80 Zentimeter hoch unter Wasser.