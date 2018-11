Ska Keller Spitzenkandidatin der europäischen Grünen

Berlin (dpa) - Die europäischen Grünen ziehen mit der Deutschen Ska Keller und dem Niederländer Bas Eickhout an der Spitze in den Europa-Wahlkampf. Ein halbes Jahr vor der Neuwahl des EU-Parlaments im Mai 2019 wählte ein Parteitag in Berlin die beiden Europaabgeordneten als Spitzenduo. Keller war vor zwei Wochen bereits auf Platz eins der Europaliste der deutschen Grünen gewählt worden. Gemeinsam mit dem EU-Abgeordneten Sven Giegold bildet sie das deutsche Spitzenduo.