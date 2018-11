Spahn für verbindliche Regeln für Muslime in Deutschland

Berlin (dpa) - Vor der Islamkonferenz heute in Berlin hat der Kandidat für den CDU-Vorsitz Jens Spahn verbindliche Regeln für Muslime zur Integration in Deutschland gefordert. «Wir haben Religionsfreiheit, und es soll auch Moscheen in Deutschland geben», sagte er der «Rheinischen Post». Doch Integration gelinge auf Dauer nur, wenn sich diese Moschee-Gemeinden als deutsche Moschee-Gemeinden verstünden und nicht zum Beispiel als türkische. Moscheen dürften nicht aus dem Ausland finanziert werden, die Imame müssten in Deutschland ausgebildet werden und auch Deutsch sprechen.