SPD startet bundesweiten Europawahlkampf in Saarbrücken

Saarbrücken (dpa) - Rund drei Wochen vor der Europawahl gibt die SPD heute in Saarbrücken ihren offiziellen Startschuss in den Wahlkampf. Neben den Spitzenkandidaten Katarina Barley und Udo Bullmann werden unter anderem auch die Parteivorsitzende Andrea Nahles und Juso-Chef Kevin Kühnert erwartet. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sind für den offiziellen Startschuss der Kampagne angesagt. Geplant sind Reden sowie Gespräche an Infoständen.