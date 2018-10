Stefan Raab mit Live-Show in Köln

Köln (dpa) - Moderator Stefan Raab feiert am Abend in Köln ein kleines Comeback auf der Bühne. Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt. Sie heißt schlicht «Stefan Raab live!» und soll - so die Ankündigung - mit «Musik, Spitzenwitzen und spektakulären Gästen» aufwarten. Um das genaue Programm macht Raab allerdings noch ein kleines Geheimnis. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant - ebenfalls in Köln.