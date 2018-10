Steinmeier ehrt Otto und andere

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Auszeichnung zahlreicher Künstler mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für einen Aufruf zu mehr Toleranz und Respekt genutzt. Die Feier stand unter dem Motto: «Kultur verbindet». Zu den neuen Ordensträgern gehören unter anderem der Komiker Otto Waalkes und der Filmkomponist Hans Zimmer. Steinmeier erinnerte an die zentralen Begriffe der deutschen Nationalhymne: «Einigkeit und Recht und Freiheit: Das spricht sich so leicht», sagte er. Aber es bedeute auch, in Toleranz gegenüber Verschiedenheiten zu leben.