«Stippvisite» in der Heimat - Künzelsau feiert «Astro-Alex»

Künzelsau (dpa) - «Hallo Hohenlohe! Hallo Künzelsau!» - für gut 20 Minuten hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst in seiner Heimatstadt «vorbeigeschaut». Mehrere hundert Menschen verfolgten auf einer Leinwand vor dem Alten Rathaus den Live-Call mit dem berühmtesten Sohn der 15 000-Einwohner-Stadt, der seit zwei Monaten zum zweiten Mal in der Internationalen Raumstation ISS um die Erde rast. Ein zufrieden dreinblickender Gerst schwebte riesengroß und grinsend quer über der Leinwand, Bild und Ton waren zwar verzögert, aber so klar, als würde er neben einem stehen, oder schweben.