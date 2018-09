Tausende Menschen bei Protesten in Chemnitz

Chemnitz (dpa) - Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot sind in Chemnitz rund 8000 Menschen verschiedener Lager bei mehreren Kundgebungen auf die Straße gegangen. Knapp eine Woche nach den tödlichen Messerstichen und den folgenden ausländerfeindlichen Ausschreitungen nahmen rund 4500 Menschen an einem gemeinsamen Marsch der AfD und des ausländerfeindlichen Bündnisses Pegida teil. Diesem schlossen sich auch Demonstranten der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz an. Zu einer Veranstaltung für Frieden und gegen Ausländerfeindlichkeit kamen rund 3500 Menschen zusammen.