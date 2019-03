Tochter von Luke Perry bedankt sich für Mitgefühl

Berlin (dpa) - Nach dem Tod von «Beverly Hills, 90210»-Star Luke Perry hat sich dessen Tochter Sophie Perry auf Instagram für die große Anteilnahme bedankt. Unter ein Foto, auf dem sie und der Schauspieler zu sehen sind, schrieb sie: «In der letzten Woche ist bei mir so viel passiert. Alles ging so schnell.» Sie sei rechtzeitig aus Malawi zurückgekehrt, um bei ihrer Familie sein zu können. Luke Perry war am Montag im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben. Kollegen und Fans zeigten sich schockiert.