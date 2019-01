Tod bei Silvesterfeuerwerk: Mutter starb durch Schussverletzung

Schönberg (dpa) - Der mysteriöse Tod einer Mutter an Silvester in Schönberg in Schleswig-Holstein geht nach Erkenntnissen der Ermittler auf eine Schussverletzung zurück - und nicht auf illegales Feuerwerk. Bei den Metallsplittern im Kopf der Frau handele es sich um Teile eines Projektils unbekannten Kalibers, teilte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion mit. Die 39-Jährige wollte mit ihrem Mann vor der Tür das Feuerwerk genießen, doch kurz darauf brach die Mutter von drei kleinen Kindern zusammen. Bei einer Notoperation fanden Ärzte die Splitter. Die Hintergründe sind noch unklar.