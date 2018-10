Trump erwartet baldige Rückkehr Brunsons in die USA 

Washington (dpa) - Nach dem Ende der Ausreisesperre für den seit zwei Jahren in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson erwartet US-Präsident Donald Trump dessen baldige Rückkehr in die Heimat. «Pastor Brunson gerade freigelassen. Wird bald zu Hause sein», schrieb Trump auf Twitter. Trump hat sich seit langem persönlich für die Freilassung und die Ausreise Brunsons eingesetzt. Ein Gericht im westtürkischen Izmir ordnete heute die Aufhebung des Hausarrests und der Ausreisesperre an.