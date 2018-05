Trump: Gespräche mit Nordkorea «laufen sehr gut»

Anzeige

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist mit dem Verlauf der Gespräche zur Vorbereitung eines Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zufrieden. «Die Gespräche laufen sehr gut», kommentierte Trump auf Twitter den Verlauf eines Treffens von Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol in New York. Die nordkoreanische Delegation wolle später nach Washington kommen und einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong Un übergeben. Bei dem geplanten Gipfel am 12. Juni in Singapur soll es um die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel gehen.