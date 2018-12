Trump gründet «Space Command» 

Washington (dpa) - Auf dem Weg zu einer geplanten Streitkraft für die Verteidigung im All hat US-Präsident Donald Trump ein neues militärisches Weltraum-Führungskommando ins Leben gerufen. Trump ordnete die Bildung des «United States Space Command» an, wie das Weiße Haus mitteilte. Dieses Führungskommando soll bisherige Weltraum-Aktivitäten anderer Kommandos unter einem Dach bündeln. Vizepräsident Mike Pence sagte in Cape Canaveral, die neue Struktur werde von einem Vier-Sterne-General geführt werden. Es beginne eine neue Ära amerikanischer nationaler Sicherheit im Weltraum.