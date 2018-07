Trump kündigt neues Treffen mit Putin an

Anzeige

Washington (dpa) - US-Präsident Trump hat inmitten der Kontroverse über seine Russland-Äußerungen ein neues Treffen mit Kremlchef Putin angekündigt. «Ich freue mich auf unser zweites Treffen, damit wir damit beginnen können, einige der vielen diskutierten Themen umzusetzen», schrieb er bei Twitter. Zuvor hatte Trump in den Tagen nach dem Gipfel mit Putin mit widersprüchlichen Aussagen viel Verwirrung gestiftet. In einem Interview mit dem US-Sender CBS sagt er jetzt, er habe Putin persönlich davor gewarnt, dass die USA Einmischungen in künftige US-Wahlen nicht tolerieren würden.