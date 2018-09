Trump ruft zur Isolation der iranischen Regierung auf

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung eine weltweite Isolation der Regierung im Iran gefordert. «Wir rufen alle Nationen dazu auf, das iranische Regime zu isolieren, solange seine Aggressionen andauern», sagte Trump bei seiner Rede bei den Vereinten Nationen in New York. Er verteidigte den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die damit verbundenen US-Sanktionen, die seit August wieder wirksam sind. Die EU hält unverändert an dem Atomabkommen mit dem Iran fest.