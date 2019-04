Trump will Vertrag über Waffenhandel aufkündigen

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will sein Land aus dem nächsten wichtigen internationalen Abkommen zurückziehen. Die USA wollten nicht mehr Teil des 2014 geschlossenen UN-Vertrages über den internationalen Waffenhandel sein, sagte Trump bei einer Veranstaltung der Waffenlobby-Organisation NRA. Er unterzeichnete einen Brief an den US-Senat und forderte das Parlament auf, den Ratifizierungsprozess zu beenden. Die USA hatten dem Vertrag während der Präsidentschaft von Barack Obama zugestimmt, ihn aber wie einige andere Staaten auch nie ratifiziert.