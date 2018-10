Umfrage: Union rutscht auf 24 Prozent - SPD auf Rang vier

Berlin (dpa) - Die Union ist einer neuen Umfrage zufolge erneut auf ein Allzeittief gefallen. Im aktuellen Sonntagstrend für die «Bild am Sonntag» kommen CDU und CSU nur noch auf 24 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Bereits letzte Woche war mit 26 Prozent der bis dahin niedrigste Wert gemessen worden. Die Grünen rücken laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid immer näher an die Union heran. Sie legten einen Prozentpunkt auf 20 Prozent zu. Die SPD verharrt bei 15 Prozent und fällt damit hinter die AfD, die einen Prozentpunkt auf 16 Prozent zulegen konnte.