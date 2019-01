Umfrage: «Von Kanzler-Dämmerung wenig zu spüren»

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer haben im Politiker-Ranking des «Trendbarometers» von RTL und n-tv deutlich dazugewonnen. Merkel steht damit nach dem Abschied vom CDU-Vorsitz weiterhin an der Spitze der Rangliste. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kommt sie bei der Frage, bei wem das Land in guten Händen ist, auf 60 Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Auf Platz zwei liegt die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die auf 55 Punkte kommt.