Unbekannte schlugen Scheibe an Gündogans Mercedes ein

Köln (dpa) - Unbekannte haben am Mercedes von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan eine Scheibe eingeschlagen. Das bestätigte die Kölner Polizei. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Abend des 7. Juni zwischen 23.00 und 24.00 Uhr. Gündogan war zu diesem Zeitpunkt mit der Nationalmannschaft in Köln. Der Spieler steht seit seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan Mitte Mai in London, an dem auch Mesut Özil teilgenommen hatte, in der Kritik.