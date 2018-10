USA haben Verdächtige im Fall Khashoggi identifiziert

Washington (dpa) - Die USA haben nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo einige der mutmaßlichen saudischen Verantwortlichen für den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi identifiziert. Darunter seien Verdächtige in den Geheimdiensten, vom Königshof, aus dem Außenministerium und aus anderen saudischen Ministerien, sagte Pompeo in Washington. Die USA werden laut Pompeo «angemessene Maßnahmen» ergreifen und unter anderem Visa entziehen. Diese Strafen seien nicht das letzte Wort in der Angelegenheit, so Pompeo.